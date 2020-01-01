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الصحة

6 أطعمة طبيعية تنظف جسمك من السموم

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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مع انتشار المأكولات سريعة التحضير غير الصحية والإكثار من المشروبات الغازية، وقدرتها فى زيادة الوزن بطريقة غير صحية تسبب أضرارًا بالغة للكلى.

والكلى وهي مسؤولة عن توازن السوائل، وتساهم في ضبط مستوى ضغط الدم والتخلص من السموم.

إليك أفضل أطعمة وأعشاب لتنظيف الكليتين:

- الثوم بديل صحي للملح الذي ينبغي تقليله لتنظيف الكلى، إلى جانب أنه غني بالمغذيات التي تقلل الالتهابات.

- شرب المزيد من الماء، وتناول وعصائر الفاكهة الطبيعية الغنية بحمض الستريك، مثل عصير البرتقال والليمون (الحامض).

- الكركم من أفضل المصادر النباتية لمضادات الالتهابات، إلى جانب المغذيات التي يحتويها والتي تساعد على تنقية الكلى من السموم.

- التفاح يقلل الالتهابات، ويزوّد الجسم بجرعة كبيرة من فيتامين "سي" والإنزيمات التي تساعد على الهضم وتحسن إخراج النفايات.

- الزنجبيل مصدر آخر للحديد والمغنيسيوم والمغذيات التي تساعد على توازن السوائل والتخلص من النفايات، إلى جانب أنه غني بمضادات الالتهابات النباتية.

- البصل غني بالكبريت والمعادن ومضادات الالتهابات النباتية.

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