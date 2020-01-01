مصمم أزياء شعبان عبد الرحيم يكشف كواليس اختيار ملابسه

قال أشرف عبد اللطيف، مصمم الأزياء الخاص بالفنان شعبان عبد الرحيم، إن الفنان الراحل صنع لنفسه كاراكتر خاصة به وحده، لا أحد يستطيع الاقتراب منها في طريقة الغناء واللبس.



وأضاف "عبد اللطيف" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن بعض البدل التي يرتديها شعبان عبد الرحيم عليها جدل كبير، مفسرا ذلك بأنه "كاراكتر"، فكان يصمم له البدل المشجرة، ثم بدل بالشراشيب.



وتابع: "عم شعبان كان طالب مني بدلة أصفر في أحمر، واستمريت في تأجيل تصميمها كثيرا، وفي الآخر صممتها له فأعجبته".



واستكمل: "كنت متعود دايما، لما أروح أشتري خامات، إذا وجدت شيء لفت نظري وحسيت إنه هيناسبه، أشتريه وأنفذه ثم أكلمه، وكان فيعه قطعة اشتغلتها وكنت هكلمه على يوم 25 عشان أبعتهاله لرأس السنة، ودي كانت آخر حاجة عملتهاله".

