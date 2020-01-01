تجديد حبس متهم بالإتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية 15 يوما

جدد قاضي المعارضات، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في القضية.



وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم "أ. ع"، سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، تلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكي على حسابه الشخصي بأحد البنوك ليصرفها ويستبدلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.



وأضافت التحريات، أن حجم تعاملات المتهم وصلت خلال عام طبقا للفحص المستندي إلى 400 ألف دولار أمريكي، وأن جهات التحقيق أمرت بضبطه وإحضاره للمثول أمامها للتحقيق في القضية.

