-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«عد الجمايل» لمليكة تحصد أول مليون مشاهدة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:07 م
مليكة
مليكة
دعاء عبد المقصود
طباعة
حصدت أغنية «عد الجمايل» للمطربة مليكة أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» عقب طرحها بيوم واحد فقط.

عد الجمايل" من كلمات الشاعر هانى عبدالكريم وألحان مدين وتوزيع طارق عبدالجابر.
وقد تم تصوير الفيديو كليب الخاص بها تحت إدارة المخرج اللبنانى سليم الترك في أوروبا.. وقد اعتمد الترك في تصوير الفيديو كليب على تقنية "one shot"، وهى المرة الأولى التى تقدم تلك التقنية في عالم الفيديو كليب بعد تطبيقها في عدد من الإعلانات لكبرى الشركات العالمية.. وتعتمد فكرة الكليب على تصويره بالكامل بكاميرا متحركة لا تتوقف طوال أحداث الكليب.
وقد أبدت الفنانة مليكة سعادتها بطرح أحدث كليباتها "عد الجمايل" تزامنا مع الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2020 متمنية أن تنال الأغنية والفيديو الكليب إعجاب جمهورها.
وأغنية "عد الجمايل" هى إحدى أغنيات ألبوم مليكة الجديد الذى يحمل نفس الاسم، وانتهت من تسجيل كافة أغنياته خلال الفترة الماضية ويتضمن عشر أغنيات.
وتتعاون فيه مع عدد كبير من كبار الملحنين والموزعين الموسيقيين، بينما تولى الشاعر هانى عبدالكريم كتابة أغنيات الألبوم بالكامل، ومن الملحنين تتعاون مع كل من مدين ومحمد رحيم، وليد سعد، ياسر نور، أحمد بركات، غريب، خالد تهامى، كما تتعاون مع الموسيقار الكبير حلمى بكر في إحدى أغنيات الألبوم، ومن الموزعين تعاونت مع كل من أحمد عادل، طارق عبدالجابر، وسام عبدالمنعم، يحيى يوسف، إيهاب عبدالسلام، أكرم عادل، عمرو عبدالفتاح، مينو وأحمد عبدالسلام.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 13 دقيقة

قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

منذ 36 دقيقة

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إعادة الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ

منذ حوالي 22 ساعة

أوكا وأورتيجا يوجهان رسالة لحمو بيكا

منذ حوالي 5 ساعات

دمي حر.. السقا يكشف سبب اقتحامه منزل وكيل وزارة التعليم فجرا

الصور

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

image description

هبوط أرضي بطريق «دمياط -بورسعيد»

image description

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود

image description

أسيوط: افتتاح معرض "حياة كريمة" للمشروعات الصغيرة

image description

صور احتفالات رأس السنة

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إعادة الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ

«زوّد في الخمرة».. نقل خالد تليمة إلى المستشفى

رياح وأمطار وصقيع.. الطقس خلال الـ72 ساعة

دمي حر.. السقا يكشف سبب اقتحامه منزل وكيل وزارة التعليم فجرا

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تشمل «واحة» و«كلنا واحد».. خطة الداخلية لإعلاء حقوق الإنسان

الصحة

6 أطعمة طبيعية تنظف جسمك من السموم

دراسة تكشف عدد الساعات التى تحتاجها للتخلص من دهون البطن

روتين جديد لمواجهة أمراض الشتاء

ارتفاع أسعار الأدوية في أمريكا مع بدء العام الجديد

الرئيس نيوز

مشرف ياباني على المدارس المصرية لـ"الرئيس نيوز": "شعرت بنظرة أمل لدى الطلاب منذ اللحظة الأولى"

السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصري

عادل إمام في معرض الكتاب 2000: ليبيا حذفت ساعة من "الإرهابي" (2- 3)

بكري يطالب بجلسة طارئة للبرلمان.. تعرف على السبب

منوعات

«رايحين نسهر» على يوتيوب: نصف مليون مشاهدة للأسطورة

جون بويجا يشعل مواقع التواصل بسبب منشوراته

تايلاند تبدأ العام الجديد بحظر الأكياس البلاستيكية في المتاجر

2020.. ادخل برجلك اليمين (صور)

كشكول

جامعة المنيا: التحول الرقمي وراء تفوقنا بـ"مسابقة الأفضل"

جامعة المنيا ترد على 437 شكوى وتنفى 5 شائعات فى 2019

جامعة المنيا تعلن مواعيد إعلان نتائج الامتحانات

أسوار حديدية أمام جامعة الأزهر لمنع الطلاب من مرور الشارع

إسلام سياسي

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

«شيطان العام».. لماذا استحق أيمن نور اللقب عن مجمل أعماله فى 2019؟

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في 2019

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد

الثقافة

المتمرد.. حكايات مجهولة من دفتر إبداع إحسان عبدالقدوس

تفاصيل استعدادات «هيئة الكتاب» لطرح إصدارات جديدة بمعرض القاهرة 2020

السبت.. ضحى عاصي تناقش "غيوم فرنسية" بمكتبة القاهرة الكبرى

«الناشرين المصريين» يقترح إهداء مكتبة لكل سفارة عربية

صفحتنا ع الفيس بوك