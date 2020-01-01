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منوعات

جون بويجا يشعل مواقع التواصل بسبب منشوراته

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:06 م
جون بويجا
جون بويجا
أبوزيد على
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اشتبك الممثل الإنجليزى "جون بويجا" مع جمهور فيلم " Star wars " حول مزحة مثيرة للاشمئزاز عن الحياة الجنسية لشخصية الفنانة ديزي ريدلي عن دور ري فى سلسلة أفلام حرب النجوم.

ونشر بويجا على موقع انستجرام، ردًا على أحد المعجبين الذي أشار إليه بأنه شخصية غير سوية، وفقًا لما ذكرته صحيفة إندبندنت البريطانية.

وتوالت الهجمات على بويجا على مواقع التواصل الاجتماعي فكتب أحد المعجبين: " أخي أنك مقرف للغاية ومرهق للغاية ".

كتب بويجا ردًا عليه: "من الواضح أنك لا تعرف الفرق بين الواقع والخيال".

وحث أحد المعجبين بويجا على التوقف عن التغريد لأنه "يسوء صورته، وكتبت مشجعة أخرى منشورًا تهاجم فيه بويجا ووصفته بأنه أحمق ويكره النساء.

وقال جون بويجا إن النزاعات بين جمهور فيلم "star wars" هى أكثر الأشياء غباء.

ونفى بويجا مؤخرًا أنه وصف نجمه في حرب النجوم كيلي ماري تران بأنه "ضعيف" بسبب تلقيه رد عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي.

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