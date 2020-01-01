الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إعادة الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ
الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:05 م
طباعة
كشف مصدر داخل النادي
الأهلي
، حقيقة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بإعادة منصب الرئاسة الشرفية إلى المستشار
ترك
آل شيخ
رئيس هيئة الترفيه
السعودية
.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
منذ يوم
إبراهيم فرح يدخل المستشفى فى تركيا.. وأنقرة ترفض إعادته للقاهرة
منذ ساعتين و 52 دقيقة
مصرع متسولة ورضيع على شريط السكة الحديد بكفر الزيات
منذ يوم
بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول
منذ ساعة و 10 دقيقة
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي
الصور
«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد
هبوط أرضي بطريق «دمياط -بورسعيد»
محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود
أسيوط: افتتاح معرض "حياة كريمة" للمشروعات الصغيرة
صور احتفالات رأس السنة
الأكثر قراءة
مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إعادة الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ
منذ 34 دقيقة
«زوّد في الخمرة».. نقل خالد تليمة إلى المستشفى
منذ حوالي 3 ساعات
رياح وأمطار وصقيع.. الطقس خلال الـ72 ساعة
منذ حوالي 5 ساعات
دمي حر.. السقا يكشف سبب اقتحامه منزل وكيل وزارة التعليم فجرا
منذ حوالي 5 ساعات
المزيد
أيام زمان
تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير
منذ حوالي 18 ساعة
قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس
منذ حوالي 18 ساعة
أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ
منذ حوالي 18 ساعة
هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»
منذ 3 أيام
المزيد
نجم الساعة
تشمل «واحة» و«كلنا واحد».. خطة الداخلية لإعلاء حقوق الإنسان
منذ حوالي 6 ساعات
الصحة
6 أطعمة طبيعية تنظف جسمك من السموم
منذ 19 دقيقة
دراسة تكشف عدد الساعات التى تحتاجها للتخلص من دهون البطن
منذ 35 دقيقة
روتين جديد لمواجهة أمراض الشتاء
منذ ساعة
ارتفاع أسعار الأدوية في أمريكا مع بدء العام الجديد
منذ ساعة و 17 دقيقة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصري
الرئيس نيوز
عادل إمام في معرض الكتاب 2000: ليبيا حذفت ساعة من "الإرهابي" (2- 3)
الرئيس نيوز
بكري يطالب بجلسة طارئة للبرلمان.. تعرف على السبب
الرئيس نيوز
من الأكثر فقرًا في سوهاج.. "أبناء البلابيش" يتحدون من أجل قريتهم
منوعات
«رايحين نسهر» على يوتيوب: نصف مليون مشاهدة للأسطورة
منذ 17 دقيقة
جون بويجا يشعل مواقع التواصل بسبب منشوراته
منذ نصف ساعة
تايلاند تبدأ العام الجديد بحظر الأكياس البلاستيكية في المتاجر
منذ ساعة الا ربع
2020.. ادخل برجلك اليمين (صور)
منذ أقل من ساعة
المزيد
كشكول
كشكول
جامعة المنيا: التحول الرقمي وراء تفوقنا بـ"مسابقة الأفضل"
كشكول
جامعة المنيا ترد على 437 شكوى وتنفى 5 شائعات فى 2019
كشكول
جامعة المنيا تعلن مواعيد إعلان نتائج الامتحانات
كشكول
أسوار حديدية أمام جامعة الأزهر لمنع الطلاب من مرور الشارع
إسلام سياسي
إسلام سياسي
مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة
إسلام سياسي
فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد
إسلام سياسي
«شيطان العام».. لماذا استحق أيمن نور اللقب عن مجمل أعماله فى 2019؟
إسلام سياسي
الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في 2019
مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد
الثقافة
المتمرد.. حكايات مجهولة من دفتر إبداع إحسان عبدالقدوس
منذ ساعة الا ربع
تفاصيل استعدادات «هيئة الكتاب» لطرح إصدارات جديدة بمعرض القاهرة 2020
منذ ساعتين و 22 دقيقة
السبت.. ضحى عاصي تناقش "غيوم فرنسية" بمكتبة القاهرة الكبرى
منذ حوالي 5 ساعات
«الناشرين المصريين» يقترح إهداء مكتبة لكل سفارة عربية
منذ حوالي 5 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News