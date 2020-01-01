«سينما نص السنة».. 3 أفلام تتنافس على الإيرادات في يناير

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال عدد من الأفلام السينمائية الجديدة والمقرر عرضها خلال شهر يناير الجارى، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد وبداية العام الجديد.

وتطرح شركة «سينرجى» فيلم «لص بغداد»، يوم ١٥ يناير المقبل، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد عادل إمام، وفتحى عبدالوهاب، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، وبيومى فؤاد، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد العوضى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق واﻹثارة، وهو مغامرة كوميدية مثيرة لأبطال الفيلم الذين يبدأون رحلة للبحث عن كنز مفقود.

كما قررت الشركة المنتجة لفيلم «يوم وليلة» طرحه فى دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربى يوم ٦ يناير، ليدخل فى منافسة شرسة مع فيلم «الفلوس» للنجم تامر حسنى، الذى تم طرحه فى ٢٥ ديسمبر الماضى.

ويضم «يوم وليلة» مجموعة مميزة من النجوم، على رأسهم خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع ودرة وخالد سرحان ومحمد عادل وحمزة العيلى وشادى أسعد، ومن تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافى وشركة الريماس للإنتاج الفنى.

وقرر منتجو فيلم «بنات ثانوى» طرحه يوم ٧ يناير، وهو من بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى ومى الغيطى وهدى المفتى ومايان السيد وهنادى مهنا.

وتدور أحداث الفيلم حول ٥ فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء فترة المراهقة.

كما يشهد يوم ٧ يناير، عرض فيلم «شاومينج»، من بطولة بيومى فؤاد وصلاح عبدالله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى.

