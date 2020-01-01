مصطفى بكري يطالب البرلمان بتفويض السيسي لحماية الأمن القومي

تقدم النائب مصطفى بكرى، بمقترح لعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث مخاطر التدخل العسكري التركي في ليبيا، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأمن القومي.



وقال «بكري» في بيان له، إنه فى 27 نوفمبر 2019، وقعت الحكومة التركية مع حكومة الوفاق الليبية مذكرتى تفاهم تمنحان لتركيا حقوقا غير مشروعة في مياه شرق البحر المتوسط علاوة على التدخل العسكري المباشر الذي يجيز لتركيا إرسال القوات العسكرية والأسلحة بمختلف أنواعها إلى مدينتي كطرابلس ومصراتة على الأراضى الليبية.



وطالب عضو البرلمان، فى بيان له، مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة محاولات الرئيس التركي التدخل العسكري في ليبيا، موضحا أن الحكومة التركية وجهت خطابا إلى البرلمان سوف يجرى التصويت عليه يوم الخميس 2 يناير للموافقة على إرسال قوات عسكرية لمساندة حكومة المليشيات الإرهابية فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى الذى يخوض حربا مشروعة ضد الإرهابيين، بموافقة مجلس النواب الليبي المنتخب، لتحرير مدينة طرابلس وما تبقى من الأراضى الليبية التى تقع تحت سيطرة تلك المليشيات الإرهابية.