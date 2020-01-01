-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة تكشف عدد الساعات التى تحتاجها للتخلص من دهون البطن

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
تعد دهون الأحشاء أخطر أشكال الدهون نظرا لموقعها في الجسم، وبينما تلعب الحمية والتمارين دورا رئيسيا في مكافحتها، يساهم النوم أيضا في ذلك.

وعلى عكس الدهون تحت الجلد مباشرة، توجد أشكال منها في أعماق السطح بالقرب من الأعضاء الداخلية، بما في ذلك الكبد والمعدة والأمعاء، وبالتالي فإن تراكم دهون البطن الضارة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات تهدد الحياة، مثل أمراض القلب والكبد.

وقد يكون من المفاجئ معرفة أن الحصول على قسط معين من النوم، يمكن أن يساعد في مكافحة دهون البطن الضارة.

وكشفت دراسة استمرت 6 سنوات، عن العلاقة بين مدة النوم وزيادة معدل دهون الأحشاء لدى 293 فردا، أن زيادة النوم من 6 ساعات إلى 7 أو 8 ساعات، قلل من زيادة دهون الأحشاء بنسبة 26% تقريبا.

وتضيف الدراسة هذه إلى مجموعة متزايدة من الأدلة، التي تربط قلة النوم بزيادة خطر تراكم دهون الأحشاء.

ووجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة SLEEP، أن حالات النوم الشديدة ارتبطت بزيادة الدهون في البطن، لدى المشاركين دون سن الأربعين.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات ليلا، اكتسبوا المزيد من الدهون في البطن على مدى فترة 5 سنوات، مقارنة مع أولئك الذين بلغ متوسط نومهم أكثر من 6 ساعات في الليلة.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر نوعية النوم على زيادة دهون الأحشاء، كما اكتشفت العديد من الدراسات وجود علاقة قوية بين توقف التنفس أثناء النوم (OSA) والدهون هذه.

وتوضح إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، بالقول إن هذا قد يؤدي إلى توقف النوم بشكل منتظم، ما قد يكون له تأثير كبير على نوعية الحياة ويزيد من خطر الإصابة بحالات مرضية معينة.

وكشف مركز هارفارد الصحي أيضا، أن ممارسة النشاط البدني المعتدل 30 دقيقة على الأقل يوميا، هي طريقة مؤكدة للتحكم في الوزن وفقدان الدهون في البطن.

ويوصي الخبراء بضرورة اعتماد أسلوب حياة نشط مع اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، لمكافحة الدهون في البطن.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

«رأس السنة لم تمر على الخرطوم».. جواز سفر بتاريخ 32 ديسمبر

منذ حوالي 5 ساعات

رياح وأمطار وصقيع.. الطقس خلال الـ72 ساعة

منذ يوم

تفاصيل جديدة لمبادرة منحة الـ1250 جنيهًا ببطاقة التموين (مستند)

منذ حوالي 22 ساعة

أوكا وأورتيجا يوجهان رسالة لحمو بيكا

الصور

image description

«رؤية مصر 2030» في الوادي الجديد

image description

هبوط أرضي بطريق «دمياط -بورسعيد»

image description

محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود

image description

أسيوط: افتتاح معرض "حياة كريمة" للمشروعات الصغيرة

image description

صور احتفالات رأس السنة

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة إعادة الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ

«زوّد في الخمرة».. نقل خالد تليمة إلى المستشفى

رياح وأمطار وصقيع.. الطقس خلال الـ72 ساعة

دمي حر.. السقا يكشف سبب اقتحامه منزل وكيل وزارة التعليم فجرا

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تشمل «واحة» و«كلنا واحد».. خطة الداخلية لإعلاء حقوق الإنسان

الصحة

6 أطعمة طبيعية تنظف جسمك من السموم

دراسة تكشف عدد الساعات التى تحتاجها للتخلص من دهون البطن

روتين جديد لمواجهة أمراض الشتاء

ارتفاع أسعار الأدوية في أمريكا مع بدء العام الجديد

الرئيس نيوز

السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصري

عادل إمام في معرض الكتاب 2000: ليبيا حذفت ساعة من "الإرهابي" (2- 3)

بكري يطالب بجلسة طارئة للبرلمان.. تعرف على السبب

من الأكثر فقرًا في سوهاج.. "أبناء البلابيش" يتحدون من أجل قريتهم

منوعات

«رايحين نسهر» على يوتيوب: نصف مليون مشاهدة للأسطورة

جون بويجا يشعل مواقع التواصل بسبب منشوراته

تايلاند تبدأ العام الجديد بحظر الأكياس البلاستيكية في المتاجر

2020.. ادخل برجلك اليمين (صور)

كشكول

جامعة المنيا: التحول الرقمي وراء تفوقنا بـ"مسابقة الأفضل"

جامعة المنيا ترد على 437 شكوى وتنفى 5 شائعات فى 2019

جامعة المنيا تعلن مواعيد إعلان نتائج الامتحانات

أسوار حديدية أمام جامعة الأزهر لمنع الطلاب من مرور الشارع

إسلام سياسي

مركز الأزهر في 2019.. لم الشمل و التوعية الأسرية ورصد الفتاوى المتطرفة

فوق باريس ..«شيخ الكركرية» يصطحب مريديه فى جولة بالمنطاد الطائر إحتفالاً بالعام الجديد

«شيطان العام».. لماذا استحق أيمن نور اللقب عن مجمل أعماله فى 2019؟

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في 2019

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد

الثقافة

المتمرد.. حكايات مجهولة من دفتر إبداع إحسان عبدالقدوس

تفاصيل استعدادات «هيئة الكتاب» لطرح إصدارات جديدة بمعرض القاهرة 2020

السبت.. ضحى عاصي تناقش "غيوم فرنسية" بمكتبة القاهرة الكبرى

«الناشرين المصريين» يقترح إهداء مكتبة لكل سفارة عربية

صفحتنا ع الفيس بوك