بعد بيان الجامعة العربية.. إذاعة فرنسية تكشف تفاصيل إرسال مرتزقة إلى ليبيا

كشفت إذاعة "RFI" الفرنسية، أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، تضاعف بشكل ملحوظ، وهو ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج.

ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمها، أن مطار معيتيقة في طرابلس شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة.

وأضافت المصادر أن شركة الطيران "الإفريقية" الليبية هي التي تولت نقل المرتزقة من تركيا، إضافة إلى شركة طيران "الأجنحة" المملوكة للمتشدد الليبي المقيم في تركيا، عبد الحكيم بلحاج.

وهبطت أربع طائرات تقل المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة في مطار معيتيقة، بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "إجماع عربي رافض للتدخل التركي في ليبيا".

وأوضح الفيديو أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، كشف عن اتصالات عليا لحلحلة الأزمة الليبية بينها اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة والجهات المعنية بالشأن الليبي.

وأشارت القناة السعودية، إلى تبنى مجلس جامعة الدول العربية، قرارًا على مستوى المندوبين تضمن قواسم عربية مشتركة حيال الوضع في ليبيا.

وأكد الفيديو أن القواسم العربية المشتركة أعربوا عن قلقهم حيال التصعيد العسكري، الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا وشددوا على أن التدخل العسكري يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار والمنطقة ككل بما فيها المتوسط.