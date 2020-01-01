ميناء بورسعيد يستقبل آخر رحلات السفينة "كريستال السماوية"

أعلن المركز الإعلامى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي، مساء اليوم الأربعاء، السفينة السياحية CELESTYAL CRYSTAL قادمة من الإسكندرية.



وذكر المركز الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن السفينة يبلغ طولها 134 مترا، بغاطس يبلغ 6 أمتار، وحمولة كلية تبلغ 25 ألف و611 ألف طن، رافعة علم مالطا وعلى متنها 1296 راكبا وطاقم بحارة من مختلف جنسيات العالم، وتعد واحدة من أفخم السفن السياحية ضمن برنامج جولاتها الخامس خلال الموسم الشتوي وضمت 6096 سائحا خلال عام 2019.



وأضاف المركز أن هذه الرحلة تأتي نتيجة الجهد الكبير الذي تم الإعداد والترتيب له طيلة العام لظهوره بالشكل اللائق، وتم تجهيز كافة الاستعدادات لاستقبال السفينة ومرافقة الوفود خلال فترة الزيارة وخروجها من الميناء بأمان ويسر.



واستقبل الميناء خلال عام 2019، "8 سفن" كروز في إطار سياحة اليوم الواحد ضمت 9500 سائح أجنبي لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.