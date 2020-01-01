إزالة فيلا وزير الأوقاف الأسبق في التجمع

قال مصدر بهيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئة أصدرت قرار بإزالة 7 فيلات بالتجمع الخامس لأشخاص يرفضون دفع المستحقات التى تتمثل فرق أسعار ثمن الفيلات، مضيفا أن المنطقة تشمل بعض المخالفات مثل شغل الوحدات من الباطن، وتم إنذار المخالف للإزالة حيث يعد شغل الوحدة من الباطن أمر مخالف للقانون، وللتعاقد بين الطرفين.



وأضاف المصدر أنه تم إنذارهم عدة مرات، ولم يتراجعوا عن القرار ولم يتقدموا بتسويات ودفع غرامات التأخير والثمن الأصلى، وأن إحدى الفيلات مملوكة لأسرة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور حمدي زقزوق.



وأكد المصدر أن هيئة الأوقاف لم تعلن الإعلان رسميا أو الإفادة إعلاميا بأن الفيلا مملوكة لوزير الأوقاف الأسبق، أو أن هناك إشكالية في دفع المستحقات.