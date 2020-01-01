المتمرد.. حكايات مجهولة من دفتر إبداع إحسان عبدالقدوس

هو، بالتعريف البسيط فى معجم الإبداع، ظاهرة نادرة الوجود عصية على التكرار.. لا تنطفئ الشمس فى حضرة إبداعه وكلماته، تلك الكلمات التى صنع من وحى حروفها أروع المعانى وأجمل العبارات وأرق التعبيرات وأدق التفسيرات، التى كتب لها الخلود فى دنيا الصحافة وعالم الأدب. هذا الكاتب اسمه إحسان عبدالقدوس. وفى الحقيقة ليس كمثله إحسان، اسمًا وصفة وفعلًا. فى ذكرى ميلاده «١ يناير ١٩١٩»، التى تقترب من ذكرى وفاته فى مفارقة عجيبة «١٢ يناير ١٩٩٠»، يدور هذا الحوار مع نجله المهندس «أحمد»، فى مكتبه الخاص، ذلك المكان الذى بمجرد أن تطأ قدماك داخله تجد نفسك فى حضرة متحف مفتوح من المتعة والبهجة. فالجدران ممتلئة بـ«أفيشات» الأفلام وأغلفة الروايات التى أبدعها هذا الراحل العظيم طيلة مسيرته الملهمة.



والدته عارضت عمله فى الصحافة ثم عينته رئيس تحرير.. و«صورة» وراء ارتباطه بزوجته

٥ دقائق انتظرتها قبل أن يحضر المهندس «أحمد» لبدء الحديث. بمجرد دخوله تشعر بأنك تقف أمام الراحل العظيم «إحسان». فهذا الرجل صاحب الوجه السينمائى ملامحه تكاد تتطابق مع تفاصيل وجه والده، لكن الأجمل وأيضًا الأهم هو روح الفخر الشديدة والمحبة الأشد التى يتحدث بها عنه. تشعر من كلامه بروح المحب الذى ذاب عشقًا فيمن يهوى ويحب. فكل كلمة تخرج من فمه تجدها مغلفة ومعبأة بعذوبة وإعجاب ومودة ورقة.

يحكى الابن عن بدايات الأب قائلًا: «ظروف نشأة إحسان عبدالقدوس هى التى كونت شخصيته الثرية أدبًا وعلمًا وفنًا. فالبيئة التى خرج منها كانت نتاجًا لعالمين كليهما نقيض للآخر بشكل تام».

والدته هى السيدة فاطمة اليوسف، نجمة المسرح المصرى، مؤسسة دار «روزاليوسف» للصحافة والنشر، التى كان منزلها ومكتبها مقصدًا تحج إليه فئات المجتمع المختلفة من فنانين وكُتّاب ومثقفين وأدباء وساسة.

بينما على الجانب الآخر الأب هو محمد عبدالقدوس، وهو رجل ملتزم بحكم نشأته فى بيئة محافظة. فوالده كان يعمل قاضيًا شرعيًا بالمحاكم المصرية، لكنه بالرغم من ذلك كان لديه شغف طغى على شخصيته تمثل فى عشقه المسرح، وكان ذلك سبب لقائه وارتباطه بالسيدة «روزا».

بعد فترة من التعارف تم الزواج بينهما، لكنهما انفصلا أثناء حملها بابنها «إحسان»، ولما وضعته أخذه والده وتكفلت العمة بتربية ابن أخيها، لذا شب وحياته منقسمة بين بيت أبيه ومنزل أمه. «فى هذين العالمين المختلفين نشأ والدى، ليجد نفسه محاطًا بصراع فكرى. فوالدته سيدة متحررة فكريًا، بينما على الجانب الآخر عمته المتكفلة بتربيته سيدة محافظة جدًا، فانغمس فى القراءة واشتعل رأسه بالتفكير محاولًا فك طلاسم هذا العالم الشائك المحرض على التفكير والمشجع للتأمل». يقول الابن «أحمد».

التحق «إحسان» بكلية الحقوق، وفور تخرجه بدأ العمل بمهنة المحاماة، لكن الفشل كان قرينه، وهو ما فسره «إحسان» بالقول: «كنت أذهب للمحكمة وأحضر الجلسات، مرة أصادق القضاة فاترك عملى وأجلس معهم أتبادل الضحكات، وأحيانًا أخرى أدخل معهم فى خصومة وينشب بيننا صدام فأقوم بمهاجمتهم، لذا بعد فترة وجدت نفسى زاهدًا عن ممارسة تلك المهنة».

لاحقًا راودته فكرة العمل بالصحافة فكتب مقالًا باسم مستعار، وأرسله إلى السيدة «روزا»، فنال إعجابها ونشرته، وعندما لمحه منشورًا على صفحات الجريدة ذهب إليها وأخبرها بأنه هو الكاتب. عندها قامت قيامتها، وطالبته بالابتعاد عن «صاحبة الجلالة» قائلة: «أنا مش عايزاك صحفى.. أنا تعبانة منها.. ومش ناقصة تعب تانى».

لكن رغبة الأم تلك لم تلق استجابة لدى ابنها، وولى وجهه شطر الكاتب الكبير محمد التابعى، الذى أسس وقتها مجلة «آخر ساعة»، فعرض عليه العمل معه فرحب بوجوده قبل أن يلمع نجمه ويشتد قلمه، حتى خاطبته فاطمة اليوسف وطلبت منه ترك «التابعى»، تمهيدًا لبدء العمل فى جريدتها.

وقتها بدأت مرحلة جديدة فى حياته مع الصحافة من محطة «روزا» المجلة، لكن الرحلة كُتب عليها أن تتوقف فى محطة السجن بفعل مقاله «هذا الرجل يجب أن يذهب»، الذى هاجم فيه السفير البريطانى آنذاك. بمجرد نشر المقال تدخل النقراشى باشا، رئيس وزراء مصر حينها، وحبسه على الرغم من الصداقة الشديدة التى كانت تربطه بوالدته فاطمة اليوسف.

وبالرغم من أن «النقراشى» كان السبب الرئيسى فى حبسه، لم يحمل ثمّة ضغينة تجاهه، وكان يبرر له هذا الموقف، معتبرًا إياه ينفذ ما تحتم عليه السياسة والمنصب الذى يتولاه. بعد خروجه دعت فاطمة اليوسف ابنها إلى مكتبها وخاطبته قائلة: «لا يوجد رئيس تحرير أتى لـ(روزا) إلا وتعرض للسجن، وطالما واجهت نفس المصير فأنت الآن تستحق هذا المنصب».

وقتها كان فى الـ٢٦ من عمره، وفى يومه الأول أرسلت إليه رسالة طلبت منه أن يستعصم بقول الحق ونصرة الضعيف والبعد عن شهوة السلطة، إذا كان يبحث عن مقعد صدق خالد ومؤثر فى تاريخ صاحبة الجلالة.

كما المريد فى محراب الولى، اخترق «إحسان» أسوار عالم اللامعقول بحثًا عن صحافة جديدة. فالمجلة بدت روحها لا تناسب عصرها بفعل سيطرة كتابات الجيل القديم عليها، فبدأ فى التخلص منهم مستعينًا بجيل جديد من الشباب، الذى شكلت إبداعاته «فتحًا صحفيًا» آنذاك، وإليه يعود الفضل فى اكتشاف العمالقة أحمد بهاء الدين ومصطفى محمود وفتحى غانم وغيرهم، ومعهم جيل مبدع من الرسامين.

كانت فاطمة اليوسف سيدة تمتلك رؤية وبعد نظر نادرًا ما يتوافر فى أحد غيرها، فقد غيرت مسار حياة «إحسان» عندما أسندت إليه مهمة رئاسة التحرير، وبالمناسبة لم يحب هو أحد فى حياته مثلما أحب والدته، وفى الوقت ذاته لم يعشق امرأة مثلما عشق زوجته، فقد كان يقول عنها إنها الحب الأول والأخير فى حياته.

يحكى المهندس «أحمد» كواليس زواج والديه، قائلًا «والدتى يتيمة الأبوين، تقيم رفقة أخت لها لديها ٣ بنات فى حى مصر الجديدة، وفى إحدى المرات دعا والدى صديقًا له لمصاحبته إلى منزل أحد معارفه لأجل إحضار بعد الأوراق الخاصة به، وبالفعل ذهب معه، وعندما دخل المنزل وبينما هو جالس وجد صورة لفتاة معلقة على الحائط خطفت قلبه ونالت إعجابه، فسأل عنها فى ذات اللحظة وطلب رؤيتها، وتحدث معها قليلًا ثم منحها هاتف منزله وطلب منها التواصل معه».

لكنها لم تعره اهتمامًا فذهب إليها غاضبًا، وسألها عن سر عدم سؤالها عليه، فاستغربت كلامه واستعجبت من جرأته، لكنه لم يمنحها الفرصة، فسرعان ما فاتحها فى فكرة الزواج منه، فأبدت هى الأخرى موافقتها.

عندها ذهب إلى والدته وأخبرها بما فى نفسه، اعترضت قائلة: «أنت صحفى ولسه بتبنى نفسك.. جواز إيه دلوقتى؟.. لما تأمن مستقبلك إبقى اتجوز»، فاعترض على قولها، وبمجرد خروجه من عندها ذهب إلى أستاذه محمد التابعى وقص عليه القصص فخاطبه: «ولا تزعل.. أجوزك أنا».. وقام بإعداد عُرس، ليستسلم جميع الرافضين للأمر الواقع، وليبدأ من عندها حياته الجديدة.





صادق عبدالناصر وكان يناديه «جيمى» قبل 52 وتعرض لمحاولتى اغتيال بسبب «قضية الأسلحة الفاسدة»



لو أتيحت الفرصة للتاريخ للحديث عن الشخصيات التى غيرت مسار الأمم ومصير الشعوب، فالمؤكد أنه فى صدارة الأسماء التى سيذكرها سيكون الراحل إحسان عبدالقدوس. فهذا الكاتب كان صاحب دور البطولة الأول وربما الأوحد فى قضية الأسلحة الفاسدة، التى تفجرت بعد حرب فلسطين عام ١٩٤٨، وهى ذاتها القضية التى غيرت وجه المحروسة بعدما أطاحت بالملك وأتت بتنظيم الضباط الأحرار.

يتحدث «أحمد» عن ذلك مبينًا: «فى الفترة ما قبل عام ١٩٥٢ استشرى الفساد السياسى والمالى فى المجتمع، وأصبح المستقبل محكومًا برؤية ضبابية تُبشر بأن البلاد على فوهة بركان قادم، لكن بحكم النزعة الوطنية الرهيبة التى كانت لدى إحسان، سخّر سلاح القلم الذى يملكه لتخصيب تربة الحياة فى مصر على كل الأصعدة».

وقبل الثورة بسنوات جذبت رشاقة قلمه ودقة كلماته أنظار «الضباط الأحرار»، فجمعت الصداقة بينه وبين عدد منهم، على رأسهم جمال عبدالناصر الذى كان دائم الزيارة له فى مكتبه بالجريدة، وكان دائمًا ما يناديه بـ«جيمى».

وفى أعقاب حرب فلسطين أمده «الضباط الأحرار» بعدد من المستندات التى تثبت وجود صفقات مشبوهة تتعلق بأسلحة الجيش، ففجر القضية على صفحات «روزاليوسف»، وكانت أشبه بالبركان المنفجر فى وجه الملك وحاشية قصره ورجال عصره.

وللعلم تلك الواقعة كاد أن يفقد بسببها حياته مرتين، فقد تعرض لمحاولتى اغتيال ونجا من الموت بأعجوبة، لكنها كانت السبب الرئيسى الذى هيأ فرصة النجاح للثورة، وبالرغم من دعم «إحسان» الشديد لها فى بدايتها، غير أنه لاحقًا ندم على ذلك بعدما انحرفت عن مبادئها، وفق الابن. وأضاف المهندس «أحمد»: «فى الأيام الأولى للثورة تدخل والدى بالنصيحة والدعم، وكان هو من أشار على قادتها بإرسال على ماهر باشا إلى الملك لإقناعه بالتنازل عن الحكم بسلاسة وحقنًا للدماء، وقتها كان هو العقل المدنى المفكر والمرتب لكثير من القرارات، لكن ذلك لم يدم طويلًا».

ففى عام ١٩٥٤ كتب «إحسان» مقالًا بعنوان «الجمعية السرية التى تحكم مصر»، انتقد خلاله مجلس قيادة الثورة، وهو ما أشعل الغضب فى نفس «عبدالناصر»، فقام بسجنه، وبعد خروجه ظل يستقبله فى منزله لمدة شهرين بشكل شبه يومى، وفى إحدى المرات خاطبه «جمال» قائلًا: «أظن يا إحسان أننى قد عالجتك من آثار فترة السجن.. أرجو أن تعود مرة أخرى لممارسة عملك من جديد».

وخلال فترة حبسه أرسل «عبدالناصر» رسالة مع محمد حسنين هيكل إلى والدته فاطمة اليوسف طالبها فيها بالحضور إليه، فردت على طلبه قائلة: «إذا كنت تقصد (روزا) كصحيفة.. فالجريدة لم تعتد الذهاب لأحد.. وأما إن كنت تقصد (روزا) المرأة والأم فعليك احترام فارق السن بيننا.. الذى يستدعى مجيئك أنت لا قدومى أنا!». وتابع الابن: «عاد أبى ليستأنف عمله فى روزاليوسف مجددًا، لكنه ضاق ذرعًا بالرقيب الذى حاول فرض آرائه والتدخل فى كتاباته لدرجة بلغت أنه طالبه بحذف فقرة من أحد مقالاته، فاشتعل غضبًا وحدثه بلهجة حادة (إما يُنشر كله أو يترك كله، فأنا أرفض فكرة الاجتزاء)».

من حينها غادر «إحسان» ملعب الكتابة السياسية، مفضلًا الانتقال إلى عالم الأدب والسينما، وظل على ذلك حتى نهاية عصر «جمال».

فى عهد الرئيس أنور السادات عاد قلمه مرة أخرى لكتاباته السياسية، خاصة أن بدايات حكمه كانت تبشر بميلاد جديد للحريات من ناحية، ومن ناحية أخرى فهناك علاقة خاصة تجمع بينه وبين الرئيس آنذاك.

«تلك العلاقة بدأت فى أعقاب قضية مقتل أمين عثمان، عندما كان منزلنا هو المكان الذى اختبأ فيه حسين توفيق منفذ العملية، فقد مكث لدينا لمدة أسبوعين، واستمد إحسان من تلك القصة رواية (فى بيتنا رجل)، التى تحولت لفيلم سينمائى لاحقًا».. يقول الابن.

ويتابع: «كان السادات يحمل فى رقبته دينًا قديمًا لوالدى، وذلك عندما عمل كاتبًا بالقطعة فى مجلة روزاليوسف فى سنوات البطالة إبان رئاسة إحسان تحريرها، لكن بعد فترة لم يطق الرئيس الراحل صبرًا على مقالات والدى، فدخلا فى صدام حاد وإن بقى هناك خيط رفيع من الود بينهما، لكن الأمور انقلبت على أعقابها لاحقًا فى أعقاب سجن شقيقى محمد، فقد غضب أبى بشدة، لكنه رفض التدخل لأجل الإفراج عنه». خلال تلك الفترة تلقى «إحسان» دعوة للمشاركة فى أحد المؤتمرات الكبرى، التى كان يحضرها رئيس الجمهورية، لكنه بادر بالاعتذار عن عدم الحضور، فتدخلت زوجته وأقنعته بالذهاب، فأمّن على حديثها وحضر بالفعل.

لكنه على غير العادة اختار الجلوس فى مكان بعيد، لكن عين «السادات» كانت ترقبه وتطارده طيلة الجلسة، وعقب انتهاء المؤتمر همّ بالانصراف، لكن الرئيس باغته بالذهاب إليه وسأله عن أحواله وحدثه قائلًا: «مش عايز محمد يخرج من السجن؟.. فأجابه: لأ.. خليه يجرب اللى إحنا شوفناه قبله.. ثم صافحه وذهب».



اتجه لكتابة الأفلام بسبب ضائقة مالية صعبة.. وهيكل كان يغار منه على المستويين المهنى والشخصى

لا يمكن أن تنفصم تجربة إحسان عبدالقدوس المشرقة فى الصحافة عن تجربته المتفردة فى عالمى الأدب والسينما، فكلاهما كان الممر الذى عبر من خلاله لدنيا الخلود، وإليهما أيضًا يعود الفضل فى هذا الوهج الذى ما زال يتمتع به اسمه حتى تلك اللحظة، فكيف نجح فى تحقيق هذه المعادلة الصعبة؟

يُجيب «أحمد»: «نجاح أبى فى فرض اسمه مبكرًا داخل عالم الصحافة، كان نابعًا من كونه لم يعش فى جلباب أحد ممن سبقوه. فمنذ يومه الأول سن تجربته الخاصة دون تقليد أحد بمن فيهم والدته فاطمة اليوسف.. فقط تعلم منها صفات الصدق والتمسك بالحق والثبات على المبدأ، وهو ما كان سببًا فى إحداث نوع من الغيرة بينه وبين بعض زملائه أمثال الأستاذ محمد حسنين هيكل».

عن ذلك يوضح: «كان هناك نوعان من غيرة هيكل تجاه إحسان، أحدهما غيرة مهنية سببها ناتج من كون أبى كاتبًا حرًا لا يكتب إلا رأيه، بينما يكتب هو رأى غيره، فقد رفض والدى كتابة خطب ثورة يوليو، بالرغم من المحاولات التى بذلها رجالها لإقناعه بذلك».

والغيرة الثانية شخصية ومصدرها الجاذبية التى كان يتمتع بها «إحسان». فدائمًا ما كان يسرق الأضواء فى كل مكان يتواجد به، على عكس «هيكل» الذى كان كثيرون يخشون الاقتراب منه باعتباره الرجل الذى يمثل السلطة.

فى عالم الأدب والسينما كان الوضع مختلفًا نوعًا ما. فهو لم يخطط لاقتحام ذلك المجال، لكن الذى حدث أنه فى أعقاب زواجه كانت الحرب العالمية الثانية قد اشتعلت، ومصر فى وقتها كانت مسرحًا لجزء مهم من أحداثها، فتسبب ذلك فى نوع من الكساد، وقتها مر بضائقة مالية صعبة، فاقترح على زوجته تجريب حظه فى كتابة عدد من سيناريوهات الأفلام، وبالفعل كتب ٣ منها.

حمل «إحسان» تلك الأعمال وذهب لمنزل الموسيقار محمد عبدالوهاب لعرضها عليه، وبينما هو يصعد على درجات السلم قابلته المنتجة الراحلة عزيزة أمير، فبادلته السلام، وسألته عن سر حضوره هنا فحكى لها القصة، فخاطبته قائلة: «أنا أولى منه.. إدينى السيناريوهات دى أشوفها».. وبالفعل قرأتها واقتنعت بما رأت، وعندها منحته عن كل عمل منها ٦٠ جنيهًا، لتبدأ حياته فى أخذ منحنى مغاير تمامًا عن سيرتها الأولى.

خلال فترة الخمسينيات بدأ نجمه فى الظهور بسرعة البرق، وبدأ فى نشر رواياته مسلسلة على صفحات «روزاليوسف»، فجذبت أنظار الشباب وقتها بصورة لم يسبق لها مثيل، لتنهال عليه عروض ودعوات تحويل تلك الروايات إلى أعمال فنية.

فى هذا التوقيت تحول بيته إلى مسرح مفتوح لا يخلو من الفنانين والفنانات أبدًا، معظمهم كانوا أصدقاء له، لكن تبقى الراحلة فاتن حمامة هى أحب الشخصيات لـ«إحسان». فدائمًا ما كان يقول عنها إن وجهها مرآة تعكس بصدق كل ما أريد التعبير عنه.

وقال الابن: «نجاح وخلود أعماله نتاج طبيعى لتقمصه الشخصيات التى يكتبها، فأحيانًا كان يجلس بالساعات لكتابة إحدى رواياته دون أن يشعر بالوقت، ولا يتوقف إلا عندما يشعر بالتعب». ويختتم أحمد إحسان عبدالقدوس حديثه قائلًا: «لا يوجد إنسان يختار أهله، لكنى أحمد الله وأبتهل إليه شكرًا بأن رزقنى مثل هذا الأب نادر الوجود والعظمة، وكذلك أيضًا أمى تلك السيدة فريدة الطباع والتفاصيل، فهما أكبر كنز ومنحة حصلت عليهما فى حياتى».





