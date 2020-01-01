افتتاح معرض «مسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية».. غدًا

يقام غدا الخميس، معرض صور "مسابقة مصر 2019، لأفضل صورة صحفية" بساقية الصاوي، بحضور كوكبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي، والتي تعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر في مجال التصوير الصحفي، وتنظمها شعبة المصورين الصحفيين، وتُقام سنويًا منذ عام 2007، على غرار مسابقة World Press Photo.



وقال عضو مجلس إدارة شعبة المصورين بنقابة الصحفيين مصطفى أمين، إن المعرض يقام بمشاركة 150 مصورا، موضحا أنه سيعرض خلال حفل الافتتاح أكثر من 250 عملا، تُعبر عن أهم أحداث عام 2019، ويشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين وتسليم الجوائز لأفضل صورة صحفية لعام 2019، في الفروع الخبرية والرياضية والحياة اليومية والقصص المصورة، ولأول مرة تضم المسابقة فرعا لطلاب الجامعات، كما سيتم تسليم جائزة لأفضل فيديو صحفي، وتكريم بعض رواد التصوير الصحفي في مصر.