2020.. ادخل برجلك اليمين (صور)

باحتفالات صاخبة حتى الساعات الأولى من الصباح، استقبل العالم العام الجديد، خرج الجميع إلى الشوارع على امتداد الأرض محملين بآمال فى «أيام سعيدة» تنتظرهم فى «الألفية الثالثة».



فى مصر، على وجه التحديد وجه المصريون رسالة بخروجهم إلى الشوارع أنهم عازمون على استكمال ما بدأوه ملتفين حول قياداتهم، آملين استكمال ما بدأوه من مشروعات معًا. لا يريد أبناء الشعب الكثير فقط، تعليمًا جيدًا، مستشفيات جديدة، وقبل هذا كله ألا يرهقوا كثيرًا من أجل الحصول على «لقمة العيش».



وها هى الدولة تعمل على كل ذلك بخطوات ثابتة، تتحرك فى كل القطاعات بالتوازى لتحقيق آمال الشعب، كل عام ومصر بخير، ومصر منتصرة، ومرفوعة الرأس دائمًا.