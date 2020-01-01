«الكاذب».. جمال عيد يبحث عن تمويل بعد فشل موقعة البويا

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي جمال عيد ووصفوه بالكاذب الفاشل في تمرير اختلاقه واقعة إلقاء البويات عليه.



وأكد المهاجمون أن توقعاتهم كانت تشير إلى قيامة بالبحث في دفاتره القديمة للحصول على أموال والكتابة كل يوم على شخصية لعله يستطيع صرف ذهن مموليه عن فشله في موقعة البويا ويلقون إليه بالفتات.