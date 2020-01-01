افتتاح المركز التكنولوجي بعد تطويره في سمنود

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بعد الانتهاء من أعمال تطويره على أعلى مستوى وتزويده بـ15 جهاز حاسب آلي وتدريب العاملين به، وذلك لسرعة إنهاء الأعمال والتيسير على المواطنين.



وعقب الافتتاح شارك محافظ الغربية، أحد المواطنين أثناء تلقيه الخدمة بالمركز لمتابعة تسلسل الإجراءات للتأكد من الانتهاء منها في أسرع وقت بعيدا عن الروتين والتعقيد.



كما تفقد أعمال تطوير مقر مجلس المدينة بتكلفة 12 مليون جنيه، والتي تتضمن إنشاء بدروم أرضي وأربعة أدوار على مساحة 750م2، حيث تفقد إدارات المجلس والتقى العاملين، موجها بالحفاظ على الحالة الإنشائية للمبنى والتفاني والتكاتف في العمل من أجل الصالح العام وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين.