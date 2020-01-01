تفاصيل خطة الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق التكنولوجيا خلال 2020

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع خطة بالتعاون مع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للترويج إلى الفرص والحوافز الاستثمارية بالقطاع وعلى رأسها مشروع المناطق التكنولوجية في أربعة محافظات الإسكندرية بمدينة برج العرب والسادات بالمنوفية وبني سويف وأسيوط والتي استثمرت الدولة بالمرحلة الأولى للمناطق الأربعة نحو 1.8 مليار جنيه وتستهدف توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل خلال عامي 2020-2021.



بداية قال المهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذي لشركة واحة السيليكون التابعة لـ"إيتيد" والمسئولة عن المناطق التكنولوجية، إن خطة الشركة خلال عام 2020 جذب عدد من الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى هذه الكيانات التكنولوجية الناجحة، مشيرا إلى أهمية الترويج لفرص الاستثمار خلال المعارض والمنتديات الدولية بالتعاون مع الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.



وأكد «الملاح» في تصريح لـ«الدستور» أن المناطق التكنولوجية أحد أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية الى القطاع، موضحا أن وزارة الدولة تتيح للمستثمرين حوافز استثمارية كبيرة في هذه المناطق وعلى رأسها إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية على المواد الخام والمعدات المستخدمة في المشروعات الجديدة.



وأوضح أن نسبة الإشغالات في منطقتي برج العرب وأسيوط تخطت 70% في حين أن منطقة السادات تبدأ أولى أعمالها خلال عام 2020 وإشغالات منطقة بني سويف تصل إلى نحو 30% ومستهدف أن يتم تسكين عدد كبير من الشركات خلال العام الجاري بهدف توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل جديدة ومثلها خلال عام 2021.



وأضاف أن وزارة الاتصالات تسعى إلى خلق فرص تدريب وعمل للشباب من خلال عقد عدد من منتديات التوظيف وإتاحة الفرصة للشباب للتعرف والتواصل مع الشركات التكنولوجية، مؤكدا أنه تم إطلاق عدد من المبادرات الرقمية لجذب الشباب وتقديم ساحات للابتكار والإبداع لاستعراض الأفكار الناشئة والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.