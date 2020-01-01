يسرا المسعودي تدبر مكائد في «بيوتي سنتر» (صور)

تشارك الفنانة التونسية يسرا المسعودي في بطولة مسلسل جديد بعنوان «بيوتي سنتر»، وتظهر خلاله بشخصيتها الحقيقية وتتحدث باللهجة التونسية.



وتجسد "يسرا" شخصية تسمى "أمينة" وهي كوميدية تصل لحد الجنون وتعشق الأموال، وتضعها الأحداث في مواقف صعبة، فهي تعمل في «بيوتي سنتر» وتحاول الحصول على عمولات.



وأوضحت يسرا في تصريحات صحفية أنها تجسد تلك الشخصية لأول مرة، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المخرج تامر بسيوني، وقدرته على ادارة اللوكيشن بطريقة احترافية، بحيث يعطي فريق العمل طاقة إيجابية تجعل المسلسل يخرج بأفضل صورة ممكنة.



تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، ويتناول مجموعة من الأطباء الذين يعيشون في «بيوتي سنتر» ويقومون بإجراء عمليات تجميل للأشخاص؛ ولكن تحدث نتائج غير متوقعة وبعضها يفشل، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج تامر بسيوني وإنتاج شركة mbc.