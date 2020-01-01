تفاصيل استعدادات «هيئة الكتاب» لطرح إصدارات جديدة بمعرض القاهرة 2020

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي من المقرر أن تبدأ في 22 يناير الجاري وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال دولة ضيف شرف للمعرض، وتم اختيار المفكر الكبير الراحل جمال حمدان شخصية المعرض.



وتستعد إدارة النشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج علي، للمعرض، لطرح إصدارات جديدة خاصة بالمعرض، يتم إعدادها حاليًا لتكون جاهزة خلال فترة المعرض.



وأوضح جودة الرفاعي، القائم بتسيير أعمال الإدارة المركزية للنشر بالهيئة، أنه لم يتم تجهيز قائمة كاملة حتى الآن بالإصدارات التي ستكون متوفرة خلال فترة معرض الكتاب، ولكن تم وضع مقترحات لعدد من المؤلفات، ويجرى حاليا دراستها للاستقرار على إتاحتها.



وأكد القائم بتسيير أعمال الإدارة المركزية للنشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك أعمالا لا تزال تحت الطبع، وأخرى يتم تجليدها حاليًا، وإذا تم الانتهاء منها خلال الفترة الحالية ستكون ضمن قائمة إصدارات الهيئة بمعرض الكتاب.



وأضاف "الرفاعي"، أنه تم بالفعل إصدار طبعة خاصة من كل كتب المفكر جمال حمدان، ستكون موجودة بالمعرض.



يذكر أن هيئة الكتاب قد عقدت بروتوكول تعاون مع مؤسسة دار الهلال للصحافة والنشر، تنص بنوده على أن "تقوم الهيئة بطباعة 3 آلاف نسخة فقط من موسوعة شخصية مصر (أربعة أجزاء)، وذلك في مكتبة الأسرة"، بمناسبة اختيار جمال حمدان شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (51)، طبقًا للاشتراطات المالية المعمول بها في إصدارات مكتبة الأسرة، وعلى أن تضمن الهيئة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المملوكة لدار الهلال.



كما ستقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب عدد 300 نسخة من موسوعة جمال حمدان المطبوعة في مكتبة الأسرة، لتوزيعها في جناح دار الهلال بمعرض الكتاب بنسبة بخصم 15%.



كما نص البروتوكول على إصدار طبعة خاصة من كل كتب جمال حمدان الموجودة لدى دار الهلال وهي (شخصية مصر المختصر- القاهرة- سيناء- اليهود- قناة السويس هبة المصريين-6 أكتوبر الاستراتيجية العالمية- المدينة العربية- استراتيجية الاستعمار والتحرير- العالم الإسلامي المعاصر).



ويأتي البروتوكول في إطار التعاون المثمر والبناء بين المؤسستين الثقافتين، كما يؤكد حرصهما على استمرار التعاون بينهما واستعدادهما لتبني اقتراحات التعاون المطروحة مستقبلا من أي من الطرفين.