النائب العام يشيد بأعمال إدارة النيابات ورفع كفاءتها

توجّه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، اليوم الأربعاء، إلى مقر إدارة النيابات بالنيابة العامة، حيث التقى مديرها وأعضاءها، وأشاد بالجهد غير العادي المبذول منهم في مشروع رفع كفاءة الاستراحات والمكاتب للأعضاء والموظفين، والذي يهدف إلى توفير مناخ ملائم للقائمين على أعمال النيابة العامة من أعضاء وموظفين، وهو ما يعود مردوده في النهاية إيجابًا على جميع المتعاملين مع النيابة العامة.



بدأ رجال إدارة النيابات أعمالهم في المشروع مطلع العام القضائي الحالي، وتمكنوا من الانتهاء من تنفيذ المشروع بتحسين مستوى مقار النيابات واستراحاتها في جميع أنحاء الجمهورية ورفع كفاءتها.



في نهاية اللقاء، وجَّه النائب العام شكره لمدير الإدارة وأعضائها على اتمام المشروع على النحو المنشود وفي زمن قياسي، لافتًا إلى وجود ملفات ومشروعات أخرى لدى الإدارة لا تقل أهمية عن ذلك المشروع، وحث على استمرار العمل بذات العزيمة والجهد؛ لإنجاز تلك الملفات وتنفيذ المشروعات؛ آملًا أن تنتقل تلك العزيمة إلى أعضاء النيابة العامة جميعًا ليعملوا بذات الروح والهمة.