«تعليم الوادى الجديد» تؤكد جاهزيتها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول

وأعلن مدير التربية والتعليم، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمديرية، للتواصل الدائم والمستمر مع الإدارات التعليمية الخمس؛ لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع مدارس المحافظة لحظة بلحظة، بالإضافة إلى رصد أى مشكلات أو معوقات والعمل السريع على حلها على مدار اليوم.





وأشار إلى عمل تقرير يومى مفصل من قبل كل إدارة تعليمية عن سير العمل، بالامتحانات بجميع المدارس التابعة للإدارة، مؤكدا التزام جميع المدارس بضوابط الامتحانات وضرورة تعاون الموجه المقيم مع مدير المدرسة وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات.