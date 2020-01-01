«تعليم الوادى الجديد» تؤكد جاهزيتها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول
الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:05 م
محمد علي مهديطباعة
ترأس صلاح ميرغني، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية الخمس عبر شبكة سكايب ومديرى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والثانوى الفنى، وإدارات التخطيط والمتابعة والأمن وشئون الطلبة والتطوير التكنولوجى والتنسيق.
وخلال اللقاء، استعرض ميرغني جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية والانتهاء تماما من إعداد اللجان وتجهيزها ومراكز توزيع الأسئلة، بالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد بقيادة اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والخاصة بتأمين المدارس من الخارج وإغلاق الأبواب قبل بدء الامتحان وحتى نهاية الوقت الوقت المحدد.
وأشار ميرغني إلى أن مسئولي المتابعة تفقدوا المدارس؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات مع التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات بمراحلها لضمان سير العمل دون أى عوائق أو مشكلات، مؤكدا ضرورة تهيئة الجو النفسى للطلاب، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة لهم.
وخلال اللقاء، استعرض ميرغني جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية والانتهاء تماما من إعداد اللجان وتجهيزها ومراكز توزيع الأسئلة، بالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد بقيادة اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والخاصة بتأمين المدارس من الخارج وإغلاق الأبواب قبل بدء الامتحان وحتى نهاية الوقت الوقت المحدد.
وأشار ميرغني إلى أن مسئولي المتابعة تفقدوا المدارس؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات مع التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات بمراحلها لضمان سير العمل دون أى عوائق أو مشكلات، مؤكدا ضرورة تهيئة الجو النفسى للطلاب، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة لهم.
وأعلن مدير التربية والتعليم، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمديرية، للتواصل الدائم والمستمر مع الإدارات التعليمية الخمس؛ لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع مدارس المحافظة لحظة بلحظة، بالإضافة إلى رصد أى مشكلات أو معوقات والعمل السريع على حلها على مدار اليوم.
وأشار إلى عمل تقرير يومى مفصل من قبل كل إدارة تعليمية عن سير العمل، بالامتحانات بجميع المدارس التابعة للإدارة، مؤكدا التزام جميع المدارس بضوابط الامتحانات وضرورة تعاون الموجه المقيم مع مدير المدرسة وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات.