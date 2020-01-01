فحص أكثر من 283 ألف حالة بمستشفى العريش فى 2019

قال مدير مستشفى العريش العام الدكتور أحمد منصور، إنه تم الكشف خلال العام الماضي، على 283 ألفا و136 مريضا، وصرف العلاج اللازم لهم، بجانب إجراء عمليات جراحية في جميع التخصصات المختلفة لـ8138 حالة.



وأوضح في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بجانب إجراء العمليات الجراحية، بلغ إجمالي حالات الكشف في وحدة قسطرة القلب، خلال نفس الفترة، نحو 1606، فضلا عن تركيب قسطرة تشخيصية وتوسيع وتركيب دعامات وقسطرة طرفية لـ 394 حالة، علاوة على استقبال 400 حالة كشف وعلاج في وحدة مناظير الجهاز الهضمي من منظار قولون ومنظار معدة.



وأشار إلى أن المستشفى أصبح حاليا يضم كافة الأجهزة والمعدات الطبية في مختلف التخصصات بالإضافة إلى توافر الأطباء والاستشاريين في جميع المجالات، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الطبي الذي تم توقيعه مع 4 جامعات بجانب المعهد القومي للقلب.