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عالم

رئيس الوزراء اليمني يقرر إعادة تشكيل لجنة مكافحة تمويل الإرهاب

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:03 م
الدكتور معين عبدالملك،
الدكتور معين عبدالملك،
نيفين أشرف
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أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقضى قرار رئيس الوزراء اليمني، بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة أحمد أحمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني، حسين عبدالرحمن المحضار، نائبًا لرئيس اللجنة، والتي تضم 17 عضوًا يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.

وستتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأجاز لها القرار الاستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين.

ووجه رئيس الوزراء اليمني، اللجنة بتفعيل دورها في أسرع وقت ممكن والتواصل مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والدولية لإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في اليمن، وبما يسهل حركة التدفقات والتحويلات المالية من وإلى اليمن.

وأكد أن قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار حرص الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية الدور المناط باللجنة خلال الفترة القادمة بما في ذلك إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقرير الوطني الخاص بذلك، إضافة إلى إعداد التقييم المشترك من قبل المنظمات الدولية لجهود اليمن في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وأكد رئيس الوزراء أن مكافحة غسل الأموال تشكل أهمية متصاعدة مع اتساع دائرة الإرهاب ومنظماته محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون في هذا الجانب مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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