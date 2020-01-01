«المالية» تصدر ضوابط اعتماد إيصالات السداد المميكنة

أصدرت وزارة المالية، كتاب دوري رقم 123 لسنة 2019 تضمن قرار نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة رقم 18 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية لاعتماد ايصالات سداد مميكنة وحوافظ توريد مميكنة.



وألزمت وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهات الإدارية سرعة مخاطبة الإدارة المركزية للحاسب الآلي لاتخاذ اجراءات لاعتماد الايصال والحوافز المميكنة والالتزام التام بما يرد من الإدارة المذكورة بخطاب الاعتماد بعد اعتمادها للايصال والحوافظ ووفقا للضوابط التي أقرتها وزارة المالية، وخلاف ذلك يعتبر مخالفة لقواعد الرقابة المالية.