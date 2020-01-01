حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية فى البساتين

أمرت نيابة البساتين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بالبساتين، بعد سرقة 4 دراجات نارية من داخل فيلا بالمعادي.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، معلومات أدلى بها صاحب محلات بيع الدراجات الهوائية بمنطقة صقر قريش لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام شخصين بعرض عدد 4 دراجات هوائية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.



على الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبط كل من "أحمد.م"، 20 سنة، عاطل، "محمد. ص"، 19 سنة عاطل، وبحوزتهما مقص حديدى، حال قيامهما ببيع عدد 4 دراجات هوائية "مجهولى المصدر" لعميلهما.



وبمناقشتهما عن مصدر الدراجات المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها من داخل فيلا كائنة 20 شارع 211 دجلة، دائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "قص القفل" باستخدام الأداة المضبوطة، بحوزتهما عقب قيامهما بالتسلل للفيلا عن طريق تسلق السور.



وعقب التوصل للمجنى عليه ويدعى "أحمد.م"، 41 سنة، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، ومقيم بالفيلا المشار، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أُخرى.



يأتى ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، والتى من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة؛ لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تفعيل دور فحص مكونات الأقسام كأحد أساليب العمل الميدانى الذى تنتهجه الإدارة كأحد مصادر المعلومات، تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.