مصرع 3 وإصابة 2 إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري الفنجري

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران إثر سقوط سيارة «نصف نقل» من أعلى كوبري الفنجري الجديد بمدينة نصر، ما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجهين من المخيم الدائم إلى حدائق القبة، وانتقلت أوناش المرور لتسيير الحركة المرورية ورفع حطام الحادث.



وكشف مصدر أمني عن أن سيارة نصف نقل كانت متوجّهة من كوبري الفنجري الجديد بالتزامن مع صعود سيارة ملاكي على الكوبرى من مطلع آخر للطريق، ما أدى الى اصطدام السيارة الملاكي بالنقل، فاختلت عجلة القيادة من سائق النقل، واصطدمت بالسور، لتسقط من أعلى الكوبري، ونتج عنها وفاة 3 أشخاص من السيارة الأولى وإصابة 2 من السيارة الملاكي، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث وتم رفع حطام الحادث بواسطة أوناش المرور.



كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، تلقت مساء الأربعاء، بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبرى الفنجري بسقوط سيارة نقل تسببت في كثافات مرورية، لينتقل رجال المرور لمكان الحادث لتسيير حركة المرور.



وعززت، الأربعاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.



وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحام مروري بالطرق.