ضبط 7 مخابز مخالفة في حملات تموينية بـ«منيا القمح»

شنت رئاسة مركز مدينة منيا القمح حملة تموينية مكبّرة، بالتنسيق مع أقسام الصحة والتموين، استهدفت ضبط المخابز المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات ممدوح غراب محافظ الشرقية.



أسفرت تلك الحملات التي أشرف عليها حسني الحاجري، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، والتي بدأت من صباح اليوم عن المرور على 14 مخبز في أنحاء المدينة، ونجحت في رصد 7 مخابز مخالفة ضمت مخبزع.ع لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، م.إ.ي للتوقف المخبز عن الإنتاج، مخبزع.ح.أ، لإنتاج خبز نقص وزن بمقدار 15 جرام، مخبز و.ع.ع؛ للتوقف عن الإنتاج، مخبز و.ا.ا، لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبز م.ف لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز و.ع لإنتاج خبز نقص وزن بمقدار 15 جراما.



كما رصدت الحملات عدم وجود مخالفات في 7 مخابز أخرى وهي كل من مخبز محمد فتحى درويش، مخبز محمد السيد، مخبز جمال أحمد السيد، مخبز إبراهيم فؤاد محمد، مخبز محمد عباس عبدالقادر، مخبز عبدالمنعم عبدالمقصود، ومخبز محمد عبدالقادر مشهور.



شارك في تلك الحملة، جمال سعيد إبراهيم رئيس حمله تموين الإدارة التموينية بمنيا القمح، أبوبكر إسماعيل مدير إدارة المتابعة برئاسة المركز، شعبان متولى عبدالوهاب مدير إدارة التفتيش المالى والإداري.