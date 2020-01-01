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محافظات

فحص 95 ألفًا وعلاج 556 على نفقة الدولة ببنى سويف فى 2019

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، أهمية الاستمرار في الخطة الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية الطبية المجانية وتوسيع نطاقها الجغرافي، بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ لتقرير مديرية الصحة عن مجمل عدد القوافل التي نظمتها إدارة القوافل الطبية خلال العام 2019، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وقال غنيم إنه بحسب التقرير، تم تنظيم 71 قافلة طبية مجانية على مستوى مراكز المحافظة بمتوسط يتراوح بين 5 إلى 6 قوافل في الشهر الواحد، حيث ضمت تلك القوافل 12 تخصصا طبيا متنوعا شملت (باطنة، أطفال، صدر، نساء وولادة،عظام، جلدية، أسنان، تنظيم أسرة، جراحة، رمد، أنف وأذن وحنجرة، وقلب).

وأشار المحافظ إلى أن العدد الإجمالي للحالات المستفيدة من خدمات تلك القوافل بلغ 95 ألفا و31مواطنا وتم إجراء فحوصات دم لـ6758 مواطنا وفحص طفيليات لـ2182 حالة وتحويل 951 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، فيما بلغ عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة 556 قرارا علاوة على إجراء أشعة سينية لـ 907 حالات وموجات صوتية لـ1511 حالة وفحوصات ورسم قلب لـ22 حالة في حين تم عمل كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ7446 مترددا.

وشهدت تلك القوافل بجانب الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، خدمات توعوية وتثقيفية حيث تم خلال الفترة المذكورة عمل ندوات تثقيفية، استفاد منها 9774 سيدة تنوعت موضوعاتها بين تنظيم الأسرة والالتهاب الكبدي الفيروسي والرضاعة الطبيعية والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والأمراض السارية وأورام الثدي ورعاية الطفل حديث الولادة والحوادث المنزلية، ومتابعة الحمل والعناية بالفم والأسنان.

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