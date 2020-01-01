«الافتتاح خلال 6 شهور».. 3 مليارات تكلفة مشروعات ببنى سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن أن العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشروعات التنموية خلال الستة الشهور الأولى، بتكلفة تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه.



وقال محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، في بيان اليوم الأربعاء، إن جهود الدولة مستمرة في تنفيذ المشروعات القومية الخدمية والتنموية في شتى القطاعات، وحظيت المحافظة بحزمة من المشروعات الجاري تنفيذها ومن المقرر الانتهاء منها وافتتاحها قبل 30 يونيو المقبل.



ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محور عدلي منصور الذي يعد أكبر محور تنموي بالمحافظة، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، ويجري حاليًا تشغيله بشكل تجريبي، وهو أكبر محور يربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الصحراوي الشرقي بطريق الزعفرانة بإجمالي 7 كيلومترات شاملة المطالع والمنازل، والطريق الرابط بين مصنعي الأسمنت والرخام والجرانيت بتكلفة 41 مليون جنيه.



ويربط مصنع الجرانيت والأسمنت بالطريق الصحراوي الشرقي، ورفع كفاءة طريق الصعيد الحر، وهو تطوير طريق الكريمات بني سويف، بالإضافة إلى إنشاء 3 وصلات، وفي مجال الكهرباء يأتي مشروع محطة محولات بني سويف الصناعية بتكلفة ١٩٠ مليون جنيه، كأحد المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها داخل المحافظة.



وأضاف غنيم، أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببياض العرب جاء بتكلفة إجمالية 856 مليونًا و62 ألف جنيه، كأكبر مشروع صناعي بالمحافظة، حيث يتكون مجمع بياض من 266 وحدة صناعية بمساحات مختلفة جاهزة للاستخدام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كما تتضمن المشروعات المزمع افتتاحها مشروع توسعة وإحلال وإنشاء 54 مدرسة بتكلفة 330 مليون جنيه بإجمالي 753 فصلًا مدرسيًا تستوعب 34 ألف تلميذ، ومشروع محطة معالجة صرف صحي دشاشة بتكلفة 420 مليون جنيه بطاقة 23 ألف متر مكعب في اليوم.



وتتضمن أيضًا مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوصير بتكلفة 120 مليون جنيه بطاقة 12 ألف متر مكعب في اليوم ومشروع استكمال الأعمال الترابية والتبطين لإنشاء الترعة الرئيسية داخل مشروع قوته بتكلفة 215 مليون جنيه ومشروع إقامة 32 عمارة ضمن مشروع الإسكان المتميز ( أ. ب ) بمدينة الفشن الجديدة بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه.