«ابتسامات عريضة».. ترامب وأسرته يحتفلون برأس السنة (صور)

احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيدة أمريكا الأولى ميلانيا في منتجع بمدينة مار لاجو ليلة رأس السنة، بدخول العام الجديد صحبة العائلة والأصدقاء والحلفاء السياسيين.



ووقف ترامب بجانب ميلانيا على سجادة حمراء خارج منتجع بالم بيتش الفخم، وظهر نجلهما الوحيد بارون البالغ من العمر 13 عاما في مكان قريب، حيث شاهد المؤتمر الصحفي القصير لوالده بمناسبة رأس السنة الجديدة.



وارتدت ميلانيا البالغة من العمر 49 عاما ثوبا أسود لامعا خطف الأنظار، وارتسمت الابتسامة على وجهها طيلة فترة حديث زوجها مع وسائل الإعلام.



كما ظهر نجل ترامب الآخر، إريك وزوجته لارا وهما يسيران جنبا إلى جنب، تلاهما ابنته إيفانكا بفستانها الأحمر وزوجها جاريد كوشنر وإلى جانبهما ابنيهما.