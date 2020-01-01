الهند تعتزم إطلاق مهمة فضائية للقمر خلال العام الجاري

كشف تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن الهند تعتزم إطلاق مهمة فضائية جديدة للهبوط على سطح القمر خلال العام الجديد 2020، من أجل استعادة أوراق اعتمادها كقوة فضائية طموحة، بعدما فشلت محاولة سابقة العام الماضي، قبل دقائق فقط من إتمام عملية الهبوط.



وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، أن المهمة الجديدة "شاندريان 3" تتضمن مركبة إنزال وعربة استكشاف جوالة (روفر)، كما ستستخدم مدخلات من مركبة تعود للمحاولة السابقة، بحسب ما ذكره ك. سيفان، رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية، في مدينة بنجالور اليوم.



وأضاف، أن البعثة ستحمل أيضا أربعة رواد فضاء وتحاول الهند والصين إقامة وجود لهما في عمليات استكشاف الفضاء.



وكانت الصين أول دولة تتمكن من إنزال "روفر" على الجانب البعيد من القمر، وحاولت الهند أن تكون أول دولة تهبط على القطب الجنوبي للقمر، وهو نفس الموقع الذي تستهدفه وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) بحلول.2024



وتسعى نيودلهي إلى إرسال ثلاثة رواد إلى الفضاء بحلول عام 2022، في أول مهمة مأهولة لبرنامجها الفضائي، والتي تحمل اسم "جاجانيان"، ومن شأنها أن تجعل الهند رابع دولة في العالم ترسل البشر إلى الفضاء.