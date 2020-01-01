أستراليا: إرسال قطع عسكرية لإغاثة متضررى حرائق الغابات

نشرت السلطات الأسترالية، عددا من السفن والطائرات العسكرية لإغاثة المناطق السكنية التي دمرتها حرائق الغابات المشتعلة في البلاد منذ أسابيع والتي تعد الأسوأ في تاريخها.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المركبات العسكرية نقلت مياها وأغذية ووقود للقرى التي انقطعت الطرق إليها بفعل الحرائق، فيما أكدت السلطات العثور على جثث ثلاث ضحايا جدد ما يرفع حصيلة القتلى جراء الحرائق إلى 15 شخصا بأنحاء البلاد.



كما أكد مفوض سلطات الطوارئ بولاية "فكتوريا" أندرو كريسب، أن قوات الدفاع الأسترالية تقوم حاليا بتحريك قطع بحرية إلى قرية "مالاكوتا" لتوفير الإمدادات في مهمة تستمر أسبوعين، فيما ستنقل المروحيات رجال الإطفاء بعدما انقطعت الطرق.



وكان ما يقرب من 4 آلاف شخص قد فروا نحو الشواطئ بقرية "مالاكوتا"، بعدما وجهت الرياح القوية الحرائق نحو منازلهم ما جعلهم يقضون ليلتهم في السيارات وداخل محطات الوقود وأدى لتحول نوادي ركوب الأمواج إلى ساحات إخلاء.