«المصريين الأحرار» يزور كنائس عين شمس للتهنئة بالعام الجديد

زار حزب المصريين الأحرار بقسم عين شمس، عددا من الكنائس للتهنئة بالعام الميلادي، ونقل تهنئة الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، إلي رعاة وأبناء الكنائس بحلول العام الجديد، وأن يسوده الاستقرار والتنمية والخير فى بلادنا وأنحاء العالم.



وترأس وفد الحزب موريس عدلي، أمين القسم، وضم عادل عباس، أمين التنظيم، ماريان كمال، مسئول لجنة الإعلام وأعضاء هيئة المكتب.



كما شارك وفد الحزب خلال الزيارة الشيخ عصام محمد، إمام وخطيب مسجد الشريف والشيخ عبدالمولى إمام مسجد عبدالله بن مسعود.



كما أعرب رعاة الكنائس عن بالغ الشكر والامتنان لحزب المصريين الأحرار ورئيسه وقياداته للتهنئة بالعام الجديد داعين الله أن يحفظ مصر وقيادتها وأبنائها المخلصين من كل سوء.