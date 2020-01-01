القاهرة ترفع السيارات المهملة بالشوارع

بدأت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة القاهرة، شن حملاتها المكثفة لرفع كل السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق.



يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المنشودة وتجنب التكدسات أوقات الذروة.



وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أصدر أمس تعليماته برفع كل السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع، وأن يتم إيداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة بطريق الأوتوستراد ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة.



وفي حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علني بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.