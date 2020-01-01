اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها نحو ألفي عام فى الصين

أعلنت سلطات مقاطعة "شنشي" شمال غربي الصين اكتشاف مقبرة ضخمة على الجانب الغربي من ضريح الإمبراطور "تشن شيهوانغ" في مدينة شيآن عاصمة المقاطعة يعود عمرها إلى 2178 عامًا.



وذكر متحف الضريح، في بيان نقلته صحيفة الشعب اليومية الصينية اليوم، أنه أجرى أعمال تنقيب واستكشاف دقيقة لمقبرة ضخمة على الجانب الغربي من ضريح الإمبراطور تشن شيهوانغ، حيث تم العثور على أكثر من 20 قبرًا قديمًا، و120 حفرة رماد و4 أفران خزفية و4 مجاري نهرية، إضافة إلى 14 حفرة لأدوات الدفن.



وأضاف المتحف أنه تم كذلك العثور داخل المقبرة على عدد كبير من القطع الفخارية والبرونزية واليشمية وكمية صغيرة من القطع الذهبية والفضية والحديدية، فضلًا عن جمل مصنوع من الذهب يعد الأقدم من نوعه في الصين في الوقت الحالي.



وقال مسئولو المتحف: إنه يمكن الاستنتاج من خلال موقع وهيكل القطع الأثرية المكتشفة، أن المقابر تعود إلى أسرة تشين بعد توحيدها، مشيرين إلى أن مجموعة المقابر هي الأكبر حجمًا والأعلى درجة والأفضل اكتمالًا في أسرة تشين، وتكتسي أهمية كبرى لدراسة جنازة النبلاء في الأسرة، كما يمثل اكتشافها نتائج بارزة لاستكشاف آثار ضريح الإمبراطور تشين شيهوانغ.



وكان الإمبراطور تشن شيهوانغ (259-210 قبل الميلاد) أول شخصية سياسية في تاريخ الصين تقوم بتوحيد البلاد، وأول حاكم صيني يطلق عليه لقب الإمبراطور.