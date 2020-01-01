انتهاء مهلة نتنياهو لطلب الحصانة ضد قضايا الفساد الليلة

تنتهي مهلة الـ30 يومًا، منتصف الليلة، والتي حصل عليها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، من أجل إمكانية طلبه للحصانة ضد قضايا الفساد الموجهة ضد بتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأرجأت المحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، قرارها بشأن مدى إمكانية تشكيل نتنياهو لحكومة جديدة بعد انتخابات الكنيست المقرر لها في 2 مارس المقبل.



وأوضح هيئة المحكمة الإسرائيلية، خلال جلستها للبت في الأمر، أنها لن تعلن قرارها بشأن إمكانية ترأس نتنياهو للحكومة الجديدة، على أن يتم الإفصاح عنه في وقت لاحق، مشيرةً إلى أنه لا يوجد نص قانون يمنع نتنياهو من الترشح لانتخابات الكنيست، خاصةً أنه لا يمكن التنبؤ بنتيجة الانتخابات المقبلة.