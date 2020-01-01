تحويلات مرورية بمحور الثورة فى مصر الجديدة

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات، بمناسبة أعمال مشروع تطوير محاور مناطق مصر الجديدة.



وأجرت الإدارة تحويلة مرورية بشارع عمر بن الخطاب وتقاطعه مع شارع الثورة لإنهاء أعمال الرصف بمحور الثورة، والتي جاءت على النحو الآتي: "سيتم تحويل حركة المرور بشارع عمر بن الخطاب القادم من مناطق شارع الحرية اتجاه الثورة يسارًا إلى شارع المفتشين فيمينًا إلى شارع إبراهيم الشيخ، فمحور الثورة مرة أخرى من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الأربعاء الموافق 1-1-2020 إلى الساعة 6 صباح الخميس الموافق 2-1-2020".