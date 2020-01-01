الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
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صور احتفالات رأس السنة
الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:58 م
تصوير: شروق السيد
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