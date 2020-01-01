غدًا.. منوعات غنائية في أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الثامنة مساء غدٍ الخميس، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار.



يتضمن برنامج الحفل منوعات غنائية لكبار المطربين والملحنين في مصر والوطن العربي، يبدأ الفاصل الأول بموسيقى بهية أداء الأوركسترا، يمنى حسن، ومحمد فضل، وحنان الخولى، أحمد رجب، ويحيى الفاصل الثاني، الفنان السيد وهب الله الحلو أبوشامة، وكريم زيدان، وتختتم الحفل الفنانة نهى حافظ.



يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية قد تم تأسيسها في الموسم الفنى لعام 2004 وتضم نجوم الشباب الواعد، وقد شاركت الفرقة بالعديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان وإعجاب الجمهور.