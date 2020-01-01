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القبلة

داعية إسلامى يشيد بمبادرة "أنفعهم للناس" لعلاج أطفال مرضى السرطان

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:54 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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رحب الداعية الإسلامي الدكتور شريف شحاتة، بإطلاق مبادرة "أنفعهم للناس" التي تهدف إلى تخصيص غرفة بمستشفى 57357 باسم حجاج 2020، يتم اقتطاع جزء من تكلفة الحاج ليوضع كصدقة جارية بالمستشفى لعلاج مرضى السرطان.

وقال الدكتور شريف شحاتة: «هذه المبادرة ستجعل كل من يشارك فيها سببًا لحياة جديدة وعلاج لطفل يعاني من مرض السرطان وفك كرب لأسرته كاملة بإذن الله، وهذا ثوابه عند الله كبير، وكل ذلك دون تحميلك لأي أعباء مالية إضافية بالأسعار المعلنة من وزارة السياحة ستدفعها دون زيادة وتشمل صدقتك الجارية.

وناشد د. شريف أصحاب القلوب الرحيمة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المشاركة في هذه المبادرة الطيبة.

وكان قد أطلق عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحية، مبادرة مجتمعية وخدمية جديدة لأول مرة في قطاع السياحة بعنوان "أنفعهم للناس"، انطلاقًا من دور المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه الوطن والمواطنين وإعمالًا لروح التكافل والتراحم.

وأشار عجلان إلى أن مبادرة "أنفعهم للناس " تم تنفيذها حاليًا من خلال بروتوكول تعاون بين مستشفى 57357 وشركة ناشيونال إيجيبت للسياحة، وهذا يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة في توفير مظلة اجتماعية لخدمة المواطنين والمرضى من خلال القطاع الخاص وأهل الخير.

وقال عاطف عجلان رن المبادرة تقوم على التكفل بنفقات غرفة داخل مستشفى 57357 لعلاج السرطان وعلاج المرضى الموجودين بها وتحمل الغرفة اسم حجاج ناشيونال إيجيبت للسياحة 2020، بحيث يتم استقطاع مبلغ من رسوم كل حاج أو معتمر وتم دفعه كصدقة جارية له بالمستشفى، وبذلك يؤدي فريضة أو سنة وكذلك صدقة جارية وبذلك يكون الثواب للحاج أو المعتمر مضاعفًا مع التأكيد على عدم فرض أي رسوم على الحاج، ولكن يتم استقطاعها من هامش الربح الذي تحققه الشركة.

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