بحجاب أسود.. أمل حجازي على العجلة مع أسرتها

شاركت الفنانة أمل حجازي، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور بصحبة عائلتها، وهي تقود دراجة.



وظهرت أمل في الصور بإطلالة "كاجوال" رياضية، بصحبة زوجها ونجليها، وعلقت على الصور قائلة: "قمة السعادة في بساطة العيش"، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.



أمل حجازي تزوجت في العام 2008 من السيد محمد البسام، بعدما قابلته أكثر من مرة في محل المجوهرات الذي يملكه، تولدت بينهما قصة حب بعد الإعجاب المتبادل، وتكللت بالزواج لتصبح سندًا لها في حياتها الفنية.



في عام 2017، أعلنت أمل حجازي اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب من خلال منشور نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت فيه: "أُعلن اعتزالي الغناء وارتداء الحجاب، شكرًا لكل شخص كان يحب فني، والذي يحبني حقا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية، التي وصلت إليها الآن ليست كأى سعادة مررت بها من قبل، جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهدانا وهداكم جميعا لحب الخير وطريق النور".