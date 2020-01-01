النمسا تناقش مع كرواتيا خطط رئاستها الاتحاد الأوروبى فى 2020

بحث ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، مع نظيره الكرواتي جوردان جليكرادمان، أولويات رئاسة كرواتيا الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت اليوم الأربعاء، مع بداية عام 2020.



وقالت مصادر بالخارجية النمساوية - في تصريحات اليوم: إن وزير خارجية كرواتيا لبى دعوة نظيره النمساوي لحضور حفل رأس السنة الميلادية في أشهر دور الفنون بفيينا (ميوسيك فرين).



وأضافت أن الوزيرين بحثا السياسات المالية القادمة للاتحاد الأوروبي وفق خطة أعوام 2021 - 2027، إلى جانب تداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست".