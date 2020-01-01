قائد الدفاع الشعبي: الأزهر منارة الوسطية وقبلة العلوم للعالم

ألقى اللواء وليد حمودة، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة أعرب خلالها عن سعادته بتواجده داخل رحاب الأزهر الشريف، الذي وصفه بـ"منارة الوسطية وقبلة العلوم للعالم أجمع".



وجه "حمودة" الشكر لعلماء الأزهر الشريف، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على جهود فضيلته، ودوره في نشر قيم التعايش السلمي، والأخوة الإنسانية بين جميع البشر.



وأوضح قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، خلال كلمته بالندوة التثقيفية، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، أن القوات المسلحة تحرص على التعاون مع الأزهر الشريف، في مجال ترسيخ ثقافة الوعي المجتمعي، والولاء، والانتماء للوطن في نفوس الشباب.



وأكد "حمودة" أن مصر هي واحة الأمن والأمان، وكنانة الله في أرضه، وأنها محفوظة بعناية المولى عز وجل، وبشعبها، وعلمائها، وجيشها العظيم.