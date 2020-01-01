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عالم

البورصات العالمية تحقق أكبر مكاسب سنوية فى 6 أعوام خلال 2019

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:46 م
جريدة الدستور
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كشف تقرير إعلامي صادر، اليوم الأربعاء، أن البورصات العالمية نجحت في تحقيق مكاسب سنوية هى الأكبر في نحو 6 أعوام، خلال عام 2019، لتنجح بذلك في تجاوز المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتداعيات الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم (الولايات المتحدة والصين).

وأوضح تقرير شبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن التحول الملحوظ في سياسات البنوك المركزية الرئيسية حول العالم، على رأسها الفيدرالي الأمريكي، صوب تبني المزيد من تدابير التيسيير النقدي، بالإضافة إلى هدوء التوترات التجارية وتقديم الاقتصاد الأمريكي، الأكبر على مستوى العالم، أداء قويًا حسب البيانات المتعاقبة، أسهم بشكل كبير في تعزيز مكاسب أسواق المال العالمية في مواجهة التحديات العالمية.

وذكر التقرير، أن البورصة الأمريكية صاحبة النصيب الأكبر من المكاسب المحققة على الصعيد العالمي، حيث سجل مؤشر "ستاندرد أند بورز" الذي يعكس أداء 500 شركة أمريكية رائدة ارتفاعًا بنسبة 9ر28 % هذا العام محققًا أفضل أداء سنوي له منذ عام 2013، حيث بلغت مكاسبه حينذاك 6ر29 %.

كما حقق مؤشر "ناسداك " الأمريكي أفضل أداء سنوي له في 6 أعوام بزيادة بلغت نسبتها 2ر35 % في 2019، وقفز مؤشر "داو جونز" 3ر22 % مسجلًا أفضل مكاسبه منذ 2017.

ونسب تقرير"سي إن بي سي نيوز" لنيكولاس كولاس، أحد مؤسسي معهد "داتا تريك "للأبحاث قوله إن "بورصة وول ستريت ستستقبل العام الجديد على أرض صلبة، وسط تقييمات إيجابية لأدائها خلال العام المقبل، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية.

وأضاف، أن "الفيدرالي الأمريكي استوعب الدرس جيدًا، بحيث لن يتوان عن التحرك بشكل سريع لطرح مزيد من إجراءات التيسيير النقدي إذا ما استشعر الضرورة لذلك ".

كما قال نيد دافيس، مؤسس معهد نيد دافيس البحثي: لقد استطاعت أسواق المال العالمية تخطي جدار كبير من الخوف والقلق حيال تباطؤ النمو العالمي وتداعيات التوترات التجارية واحتمالات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعبر 2019 بمكاسب قياسية غير متوقعة.

ولفت التقرير، إلى  أن شركتي "آبل" و"مايكروسوف" الرائدتين في مجال التكنولوجيا، قادتا البورصة الأمريكية صوب مزيد من الصعود خلال 2019 بمكاسب بلغت نسبتها 2ر86 % و3ر55 % على التوالي، والتي ساهمت بنحو 15 % من إجمالي مكاسب مؤشر "ستاندرد أند بورز 500 " هذا العام.

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