47 مليون جنيه إيرادات "الفلوس" فى 6 أيام

حقق فيلم "الفلوس"، بطولة النجم تامر حسني، إيرادات بلغت 47 مليون جنيه، بعد طرحه في دور العرض السينمائي منذ 6 أيام، وجاءت إيرادات الفيلم كالتالي: 12 مليون ونصف المليون في مصر، و35 مليون جنيه خارج مصر.



فيلم "الفلوس" يشارك فيه كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق.



يذكر أن تامر حسني، أحيا مساء أمس، حفلًا غنائيًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حضره الآلاف من محبيه من مختلف أنحاء العالم.



على جانب آخر، من المقرر أن يعود تامر حسني إلى القاهرة، خلال أسبوع على أقصى تقدير لاستئناف تصوير دوره في فيلمه الجديد "مش أنا" الذي يشاركه فيه كل من ماجد الكدواني وحلا شيحة.