واشنطن تناقش سول حول تصريحات زعيمها عن سلاحها الجديد

أجرى كبير المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية لي دو-هون، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون، على خلفية تهديد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالكشف عن سلاح استراتيجي جديد قريبا.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الجانبين قيما خلال الاتصال الهاتفي تصريحات كيم، التي أدلى بها خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية الذي استغرق 4 أيام.



كما ناقش المسؤولان الكوري الجنوبي والأمريكي، سبل التعاون لنزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، ويعتزم المبعوث النووي الكوري الجنوبي، زيارة واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري لإجراء محادثات مع بيجون.



وقال زعيم كوريا الشمالية، في وقت سابق: إنه لا يوجد أي مجال له للوفاء بوعده بتعليق التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى، وأن العالم سيشهد سلاحًا استراتيجيًا جديدًا تمتلكه كوريا الشمالية في المستقبل القريب.