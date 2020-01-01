بعد مرور 10 سنوات على رحيله.. «الكلدان» يختتمون 2019 بذكرى صراف

قال الأب بولس ساتي، المُدبر الكلداني بالقاهرة، في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للكنيسة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القداس الإلهي حمل تذكار مار يوسف صراف مطران إيبارشية القاهرة للكلدان الكاثوليك؛ بمناسبة مرور عشرة سنوات على رحيله إلى السماء.



وحمل الحفل شعار "manus tua ducit me يدك تعلمني"، وهو الشعار الذي كان ماريوسف صراف، مشهورًا به.



ويُشار إلى أن الكنيسة الكاثوليكية بمذاهبها المُختلفة، كانت قد احتفلت بعيدي الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، بينما تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بنفس المُناسبة في السابع والثامن من يناير الجاري.