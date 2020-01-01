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البابا تواضروس يعقد اجتماعًا مع أساقفة الإسكندرية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:31 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم (الأربعاء)، لقاءً بالمقر البابوي بالإسكندرية مع الآباء الأساقفة المسئولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وذلك لمتابعة تدبير الأمور الرعوية والروحية للخدمة بالإسكندرية في العام الجديد.

حضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد منح القس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية رتبة القمصية.

جاء ذلك خلال قداس رأس السنة الذي تولى قداسته خدمته بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والذي شارك فيه أيضًا الآباء أساقفة القطاعات الرعوية بالاسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق.

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