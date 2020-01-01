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سياسي

طلب برلمانى بتعظيم موارد المحافظات للانتهاء من المشروعات العالقة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:30 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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تقدم سليمان العميري، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات، وضرورة الاستماع لرؤية كل محافظ حول كيفية تعظيم الموارد، من خلال استغلال الموارد الذاتية والمقومات بكل محافظة، وفقًا لطبيعتها الجغرافية وما تمتلكه من موارد قد تسهم بشكل كبير في تعظيم إيراداتها، حتى ينعكس ذلك على المواطنين داخل كل محافظة، يتمثل في الانتهاء من بعض المشروعات العالقة، أو تنفيذ مشروعات خدمية جديدة.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات يستوجب أن يكون هناك حصر دقيق وشامل لكل الموارد بكل محافظة، والمقومات البشرية، وكيفية توجيه هذه الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل في تعظيم الموارد، على أن يتم عمل حصر أيضًا لكل الأصول غير المستغلة في كل محافظة على حدى، ومن ثم يتم وضع رؤية لحسن استغلالها الاستغلال الأمثل.

وشدد، على ضرورة تعظيم الموارد حتى تستطيع كل محافظة استيفاء مطالب المواطنين على قدر الإمكان، ووفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، مطالبًا بضرورة عقد لقاءات دورية بين النواب والتنفيذيين بكل محافظة، للوقوف على طبيعة العمل والرؤى والأفكار التي من خلالها يمكن تعظيم الموارد، على أن يكون هذا اللقاء بمثابة جلسات حوار بين أعضاء كل محافظة والجهة التنفيذية، على أن يتم سرعة الانتهاء من إعداد عمل حصر شامل لكل الموارد وتنميتها.

واقترح "العميري"، حصر المشروعات المتوقفة بكل محافظة، خاصة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات القومية المتعلقة بالمرافق والخدمات، لوضع جدول زمني للانتهاء منها، وذلك بعد تعظيم الموارد لكل محافظة، بالإضافة إلى الاعتمادات المالية والخطة الاستثمارية للمحافظات كل عام، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

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